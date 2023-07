Mann aus Bozen stirbt nach Zahnbehandlung in Brescia

Nach der Rekonstruktion des „Giornale di Brescia“ brach der Mann nach dem Eingriff in einer Zahnarztpraxis dort bewusstlos zusammen und wurde in das Krankenhaus von Brescia gebracht, wo er nun in der Reanimationsabteilung starb.Die Carabinieri haben auf Anordnung der Staatsanwaltschaft bereits die medizinischen Unterlagen beschlagnahmt. „Wir wollen wissen, was passiert ist, ich kann nicht glauben, dass er tot ist“, zitierten Medien die Frau des Mannes.