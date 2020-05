VERMISST!Seit Montag, 04.05.2020, ist Georg Schwienbacher (28) aus St. Nikolaus/Ulten vermisst. Er wurde zuletzt... Pubblicato da Bergrettung Bozen su Giovedì 7 maggio 2020

Wie die Bergrettung Bozen via Facebook mitteilt, bitten die Behörden um sachdienliche Hinweise.Der 28-jährige Georg Schwienbacher wurde zuletzt gesehen, als er am Montagnachmittag in St. Nikolaus in den Linienbus talauswärts gestiegen ist.Ínformationen an die Carabinieri von Proveis (0463-530197) oder an die Notrufnummer 112.

stol