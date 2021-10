Mann bedroht Gäste in einem Restaurant mit einer Schreckschusspistole

Eine Schreckschusspistole ist kein Spielzeug: Wer sie abfeuert, kann damit jemanden schwerst verletzen oder gar töten. Umso bedenklicher ist der Vorfall, der sich in der vergangenen Woche in Bozen ereignet hat. Ein Mann bedrohte in einem Lokal Gäste mit einer solchen Waffe.