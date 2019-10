Mann bedroht Paketdienstmitarbeiter mit dem Erschießen

Ein 53-jähriger Deutscher soll am Mittwoch beim Callcenter eines Nordtiroler Paketdienstes angerufen und die Mitarbeiter am Standort der Firma in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) mit dem Erschießen bedroht haben, weil er eine Paketsendung nicht erhalten habe.