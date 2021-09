Mann bei Fahrradunfall in Meran schwer verletzt

Ein 42-jähriger Mann aus Meran war laut ersten Informationen gegen 23.30 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache zu Sturz kam und sich dabei schwere Verletzungen zuzog.Das Team des Weißen Kreuz Meran und der Notarzt brachten den Mann nach der Erstversorgung ins Bozner Krankenhaus.Im Einsatz standen auch die Carabinieri von Meran.Es war der bereits 2. schwere Fahrradunfall am Mittwoch. In Bozen kam am Nachmittag bei einem Zusammenprall zweier Fahräder ein Mann ums Leben.

stol