Minderjähriger bei Holzarbeiten in Sand in Taufers schwerst verletzt

Ein Minderjähriger und sein Vater waren auf dem eigenen Grund im Wald zwischen Sand in Taufers und Rain oberhalb der Tobelbrücke mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt, als es gegen 9. 40 Uhr zu dem Unglück kam.Der Junge wurde von einem herabfallenden Baumwipfel getroffen und schwer verletzt. Der Vater setzte umgehend den Notruf ab. Dafür musste er sich von der Unglücksstelle allerdings einige hundert Meter entfernen, da er dort kein Netz hatte.10 Mann der Bergrettung Sand in Taufers, das Rettungsteam vom Weißen Kreuz und der Notarzt erreichten etwa zeitgleich die Unfallstelle. Sofort wurde mit der Erstversorgung begonnen, der Junge musste intubiert werden und wurde anschließend ins Brunecker Krankenhaus gebracht .Auch der schwer geschockte Vater musste betreut werden, wofür die Notfallseelsorge an Ort und Stelle gerufen wurde.Das ist der zweite schwere Unfall dieser Art innerhalb weniger Stunden. Am Mittwochabend erst wurde ein 83-Jähriger Mann in Montal ebenfalls bei Holzarbeiten schwerst verletzt.

