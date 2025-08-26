Zu einer Rettungsaktion am Grödnerjoch mussten heute der Notarzthubschrauber Aiut Alpin und die Bergrettung Gröden ausrücken. <BR \/><BR \/>Ein Kletterer mittleren Alters war am „Mëisules“-Klettersteig abgestürzt und soll dabei teils schwer verletzt worden sein. Die Bergung gestaltete sich als aufwendig.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber Aiut Alpin in das Krankenhaus Bozen geflogen. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>