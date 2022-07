Mann beim Überqueren der Straße angefahren: Tot

Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch nicht bekannt: Der Mann (66) wollte ersten Informationen zufolge offenbar am späten Mittwochabend, um 23.30 Uhr, die Mailandstraße überqueren, um Müll in eine Tonne zu werfen. Dabei wurde er von einem Auto erfasst.Sofort wurde Alarm gegeben. Rettungswagen und Notarzt waren sofort zur Stelle. Sie brachten den Schwerverletzten auf schnellstem Weg ins Bozner Krankenhaus. Doch alle Bemühungen von Ärzten und Pflegern blieben vergeblich. Er erlag seinen Verletzungen noch in der Nacht.Die Carabinieri ermitteln zum Unfallhergang. Das Unfallauto – ein Fiat Panda, an dessen Steuer ein 46-Jähriger gesessen war – wurde beschlagnahmt.