Mann ersticht 60-Jährige auf Insel Gotland: Neonazi-Hintergrund?

Wie die schwedische Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die etwa 60-jährige Frau zur Mittagszeit in der Stadt Visby niedergestochen und erlag ihren Verletzungen. Ein 33-jähriger Mann sei festgenommen worden.„Leider kann ich Ihnen mitteilen, dass eine Frau ihren Verletzungen erlegen ist“, sagte der Polizeichef von Gotland, Fredrik Persson. Der 33-Jährige sei kurze Zeit nach dem Vorfall festgenommen worden. Der Polizeichef wollte sich nicht zu einem möglichen Motiv des Täters äußern. Die Polizei ging aber davon aus, dass der Angriff nicht mit der Almedalen-Woche in Zusammenhang stand – dem jährlichen Treffen Anfang Juli in Visby mit führenden Vertretern aus Politik und Wirtschaft Schwedens.Die Zeitung „Expressen“ berichtete, der Verdächtige habe mutmaßlich Verbindungen zur Neonazi-Gruppe NMR, was von den Ermittlern zunächst nicht bestätigt wurde. Polizeichef Persson sagte, es stellten sich eine Reihe von Fragen. Schließlich sei der Angriff zur Mittagszeit in der Innenstadt auf einem bekannten Platz erfolgt, wo sich zu diesem Zeitpunkt viele Menschen aufhielten.