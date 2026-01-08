<BR \/>Die Verhaftung erfolgte durch die Carabinieri von Sterzing in Zusammenarbeit mit den Carabinieri von Franzensfeste. Nach gezielten Beobachtungs- und Überwachungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte den Aufenthaltsort des Gesuchten ausfindig machen und ihn in einer Wohnung im Gemeindegebiet von Franzensfeste stellen.<BR \/><BR \/>Der Haftbefehl war von der Staatsanwaltschaft Bozen erlassen worden. Der Mann ausländischer Herkunft war bereits wegen mehrerer schwerer Straftaten – darunter Raub, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – verurteilt worden. Die Taten wurden in den Jahren 2022 und 2023 begangen.<BR \/><BR \/>Nach seiner Verurteilung hatte sich der Mann der Strafvollstreckung entzogen und galt längere Zeit als flüchtig. Durch eine gezielte informations- und kriminalpolizeiliche Tätigkeit, insbesondere die Auswertung von Kontakten und Bewegungsprofilen, gelang es den Carabinieri schließlich, seine Rückkehr nach Italien festzustellen.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der notwendigen Formalitäten wurde der Verhaftete in das Bozner Gefängnis überstellt. Dort muss er nun eine Reststrafe von drei Jahren und drei Monaten Haft verbüßen.