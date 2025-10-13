Laut den Finanzbeamten des Provinzkommandos Vicenza verrichtete der Mann Gartenarbeiten mit gefährlichen Werkzeugen und ging selbstständig auf dem Markt einkaufen. Deshalb wurde er nun bei der Staatsanwaltschaft in Vicenza wegen Betrugs zum Nachteil des Staates angezeigt. Die Ermittlungen ergaben, dass der 70-jährige Mann über mehr als 50 Jahre hinweg unrechtmäßig Beihilfen und Zuschüsse für Blinde bezogen hatte - in einer Gesamthöhe von über einer Million Euro.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen begannen durch einen Datenabgleich zwischen den Sozialhilfeempfängern und den Datenbanken der Finanzbehörden. Über einen Zeitraum von zwei Monaten beobachteten die Finanzpolizisten aus Arzignano (Vicenza) den Mann - sie verfolgten ihn, filmten ihn und rekonstruierten, dass er seit 1972 als Empfänger von Renten und Pflegegeld wegen völliger Blindheit registriert war.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde dabei gefilmt, wie er ohne Hilfe anderer Personen und mit äußerster Selbstverständlichkeit eine Reihe alltäglicher Handlungen und Tätigkeiten ausführte - darunter auch Gartenarbeit mit gefährlichen Werkzeugen wie Baum- und Heckenscheren. Der 70-Jährige ging zudem regelmäßig allein zum städtischen Wochenmarkt, um Obst und Gemüse zu kaufen.<BR \/><BR \/>Die Finanzpolizei informierte zudem die Sozialversicherungsträger, um ihnen eine sofortige Einstellung der Zahlungen und Leistungen zu ermöglichen. Der Fall wurde außerdem der regionalen Staatsanwaltschaft bei der Rechnungskammer (Corte dei Conti) in Venetien gemeldet, um mögliche schadensersatzrechtliche Verantwortlichkeiten gegenüber dem Staatshaushalt zu prüfen.<BR \/>Die Ermittlungen endeten mit einer steuerlichen Prüfung, bei der über 200.000 Euro an unrechtmäßig bezogenen Einnahmen - den Rentenleistungen der letzten fünf Jahre - der Besteuerung unterzogen wurden. Nur für diesen Zeitraum ist eine nachträgliche Überprüfung noch zulässig.<BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="6N9Mltz8"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>In Italien ist die Bekämpfung sogenannter „falscher Invaliden“, Personen, die unrechtmäßig Invaliditätsrenten oder andere Sozialleistungen beziehen, ohne tatsächlich behindert zu sein, ein verbreitetes Phänomen. In den letzten Jahren wurden zahlreiche Betrugsfälle aufgedeckt - manche über viele Jahre hinweg und mit hohen Schadenssummen für den Staat. Ärzte stellten dabei falsche Gutachten über Krankheiten oder Behinderungen aus - teils gegen Bestechung. Gelegentlich gab es Vortäuschung von Symptomen bei medizinischen Untersuchungen, um eine höhere Invaliditätsstufe zu erhalten.<BR \/><BR \/>Hinzu wurde wiederholt unrechtmäßiger Bezug von Pflegegeld oder Renten, oft über viele Jahre hinweg gemeldet. Die Behörden gehen seit Jahren mit verschiedenen Maßnahmen gegen den Betrug vor, unter anderem mit Kontrollen durch die INPS-Anstalt und Ermittlungen der Finanzpolizei.