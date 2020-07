Mann greift Gäste einer Gartenparty mit Äxten an

Ersten Angaben zufolge hat ein 60-jähriger Mann am Samstag die Gartenparty eines Nachbarn im bayerischen Hemau kurz verlassen und sei dann mit 2 Äxten zurückgekehrt, das teilte die Polizei am Montag mit.Mehrere andere Gäste überwältigten ihn am Samstagabend. Der Mann hatte laut Polizei 3 Promille Alkohol im Blut und wirkte verwirrt. Er wurde vorläufig in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

dpa