Mindestens ein Todesopfer bei Messerangriff nahe Paris

Bei einem Messerangriff in der Nähe von Paris hat ein Mann am Freitag mindestens einen Menschen getötet. Mindestens 2 weitere Menschen wurden bei dem Angriff in einem Park im Vorort Villejuif verletzt, wie es aus Ermittlerkreisen hieß. Der Angreifer sei von der Polizei erschossen worden.





Die Polizeipräfektur von Paris bestätigte am Freitag einen Einsatz in Villejuif rund um einen größeren Park. Man solle den Bereich meiden.

apa