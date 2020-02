Mann im Passeiertal vermisst

SUCHAKTIONAktuell läuft die Suche nach Benedikt Prugger im Gemeindegebiet von St.Leonhard in Passeier und St.Martin in... Pubblicato da Feuerwehr St. Leonhard su Lunedì 17 febbraio 2020

Um 15 Uhr am Montag wurde Benedikt Andreas Prugger zuletzt gesehen, im Gemeindegebiet von St. Leonhard in Passeier und St. Martin in Passeier.Er trug zuletzt eine grüne Jacke, einen blauen Pullover und eine graue Hose.Der Vermisste ist etwa 172 Zentimeter groß und hat graues Haar.Die Freiwillige Feuerwehr von St. Leonhard in Passeier, die am Montag zu einer ersten Suche ausrückte und diese am Dienstag ab 7 Uhr wieder aufnimmt, bitte um Mithilfe und Informationen von Seiten der Bevölkerung, entweder unter der Telefonnummer 0473/656521 oder der Einheitlichen Landesnotrufnummer 112.

liz