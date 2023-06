Passiert ist der Unfall gegen 17.20 Uhr. Nachdem der 32-jährige Mann aus Lavis in den See gesprungen war und nicht mehr aufgetaucht war, schlugen Freunde von ihm, die auch am See waren, sofort Alarm.Die Retter konnten ihn in sehr kritischem Zustand aus dem See ziehen und mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus von Trient fliegen.Im Einsatz standen die Feuerwehren von Lona-Lases und Albiano, die Carabinieri, die Sanitäter und die Rettungstaucher.