Mann in Berlin vor U-Bahn gestoßen - Verdächtiger gefasst

Nachdem ein Mann in Berlin vor eine U-Bahn gestoßen wurde und umkam, ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Berliner Fahnder hätten ihn „soeben“ in Eberswalde - etwa 44 Kilometer nordöstlich von Berlin - festgenommen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Freitagabend via Twitter mit. Seine Vorführung zum Erlass eines Haftbefehls sei für Samstag vorgesehen.