Die mutmaßlichen Täter raubten ihm die Bauchtasche und ergriffen dann die Flucht in Richtung Adamgasse. Wenig später wurden sie – nach Hinweisen von Zeugen – im Zuge einer Fahndung in der Nähe festgenommen, berichtete die Polizei am Freitag.<BR \/><BR \/>Der 16-Jährige widersetzte sich vorerst der Festnahme, bedrohte mehrere Beamte und beschädigte nach seiner Einlieferung ins Polizeianhaltezentrum einen Haftraum. Der Serbe war indes zur Tat geständig. Beide Beschuldigten wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert, hieß es. <BR \/><BR \/>Das verletzte Opfer wurde noch an Ort und Stelle behandelt.