Der 48-Jährige dürfte in seinem Zimmer erschlagen worden sein, so die Polizei am Donnerstag. Er wies Kopfverletzungen auf. Ein 41-Jähriger lag daneben und schlief. Nachdem bei ihm Blutanhaftungen entdeckt worden sind, wurde er festgenommen. Die genauen Todesumstände sowie eine mögliche Beteiligung des 41-Jährigen sind Gegenstand laufender Ermittlungen.<BR \/><BR \/>Eine gerichtsmedizinische Obduktion zur Klärung der Todesursache sowie die Vernehmung des Verdächtigen stehen noch aus. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien geführt.