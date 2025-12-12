Ein Skifahrer ist im Veltlin am selben Tag zweimal ohne Helm angehalten worden und hat daraufhin seinen Skipass verloren. Seit dieser Wintersaison gilt die Helmpflicht auch für volljährige Ski- und Snowboardfahrer. <BR \/><BR \/>Wie die Polizei der Provinz Sondrio mitteilte, führten die Beamten über das lange Wochenende rund um Mariä Empfängnis zahlreiche Kontrollen auf den Pisten der namhaften Bergortschaften Aprica, Bormio, Chiesa in Valmalenco, Madesimo, Livigno und Cima Piazzi durch.<h3>\r\nBußgelder wegen fehlender Helme verhängt<\/h3>Insgesamt verhängte die Polizei 21 Bußgelder, davon elf wegen fehlenden Helms. Fünf Wintersportler missachteten die Vorfahrt, ein weiterer war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Zudem stoppte die Polizei zwei Personen, die beim Skitourengehen eine Skipiste bergauf nutzten und damit ein Kollisionsrisiko verursachten.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte mussten innerhalb von drei Tagen 94 Mal ausrücken, darunter elf Mal nach Zusammenstößen zwischen Skifahrern. In sechs Fällen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Besonders viele Unfälle ereigneten sich in Madesimo, Chiesa Valmalenco und Bormio.<h3>\r\nSkilehrerverband erinnert an Sicherheitsregeln auf der Piste<\/h3>Nach Angaben des Skilehrerverbandes Amsi halten sich die meisten Skifahrer an die neue Helmpflicht. Bereits vor der Gesetzesänderung hätten viele Wintersportler freiwillig einen Helm getragen. Der Verband erinnert zudem an grundlegende Sicherheitsregeln auf der Piste, etwa angemessene Geschwindigkeit, Einhaltung der Beschilderung, sowie Vorsicht beim Überholen und an Kreuzungen.<BR \/><BR \/>Wer ohne Helm erwischt wird, muss mit hohen Strafen rechnen. Es werden dann 150 Euro fällig – zudem droht der Entzug des Skipasses. Bereits seit 2021 waren Personen unter 18 Jahren verpflichtet, einen Kopfschutz zu tragen. Zu Beginn der Wintersaison wird die Pflicht auf alle Skifahrer ausgeweitet. <BR \/><BR \/> Vor allem Urlauber müssen darauf hingewiesen werden, dass sie einen Helm mitbringen oder ausleihen müssen – im Unterschied zum Skiurlaub in Nachbarländern wie Österreich, der Schweiz oder Frankreich.