Bei dem Mann, einem Südtiroler, handelte es sich vermutlich um jemanden, der nach einem Nachtquartier suchte und dabei auf das Dach der Sakristei gelangte. Unter seinem Gewicht zerbrachen einige Dachziegel. <BR \/><BR \/>Ein Passant schlug Alarm, woraufhin Feuerwehr und Ordnungskräfte mit mehreren Fahrzeugen ausrückten. Ein Mitglied des Arbeitskreises der sich um die Kirche kümmert, öffnete schließlich den Zugang zum Kirchturm, sodass der Mann von der Feuerwehr sicher wieder auf die Straße gebracht werden konnte.