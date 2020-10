Mann kommt mit Auto von Straße ab – tot

Aus bisher ungeklärten Gründen ist in der der Nacht auf Freitag bei Niedertal in Antholz ein Auto von der Straße abgekommen. Der männliche Fahrer verlor bei dem Unfall sein Leben und wurde nach ersten Informationen tot in seinem Auto neben der Straße aufgefunden. Über den genauen Unfallhergang ist bislang nichts bekannt.Auch das zum Unfallort geeilte Notarztteam konnte nichts mehr für das Unfallopfer tun. Im Einsatz standen außerdem das Weiße Kreuz und die Carabinieri.

pho