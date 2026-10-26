Der Bewohner habe schwere Verletzungen erlitten und sei trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Tatort gestorben. Aktuell liefen Maßnahmen zur Spuren- und Beweismittelsicherung, hieß es. Zudem sollen mögliche Zeugen vernommen werden. Informationen zu Motiv und Tathergang liegen demnach noch nicht vor. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes.<BR \/><BR \/>Weil der Tatverdächtige weiterhin bewaffnet sein könnte, bittet die Polizei die Bevölkerung, verdächtige Wahrnehmungen zu melden und sich nicht in Gefahr zu begeben. Der Unbekannte soll Hochdeutsch gesprochen, eine dunkle Kapuzenjacke und Oberlippenbart getragen haben.