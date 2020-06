Mann masturbiert in aller Öffentlichkeit am Strand von Riva – Anzeige

Der Mann wurde beim öffentlichen Masturbieren am Strand von mehreren Mädchen, die in der Nähe in der Sonne lagen, beobachtet.Sie filmten die Obszönität mit dem Handy – um Beweismaterial zu haben – und und riefen umgehend die Polizei, die gerade entlang des Strandes ihre routinemäßigen Kontrollfahrten durchführten.Der Mann wurde „entfernt“ und wegen obszöner Handlungen in der Öffentlichkeit angezeigt.

stol