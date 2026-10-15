Die Festnahme eines Mannes hat am Mittwoch beim Kapuzinerkloster für erhebliches Aufsehen gesorgt. Gegen 12 Uhr kontrollierte eine Streife der Staatspolizei an der Ecke Wolkensteingasse\/Kapuzinergasse einen Mann, der mit einem angeleinten Pudel unterwegs war. <BR \/><BR \/>Da er sich gegenüber den Polizisten aggressiv verhalten haben soll, wurde der Marokkaner festgenommen. Beim Anlegen der Handschellen leistete er so heftigen Widerstand, dass eine weitere Streife angefordert wurde. <BR \/><BR \/>Als die Beamten versuchten, ihn von seinem Hund zu trennen, rastete der 41-Jährige auf offener Straße völlig aus. Trotz mehrfacher Versuche der Polizisten, ihn zu beruhigen, schrie und tobte er weiter – zum Entsetzen zahlreicher Passanten, von denen viele stehen blieben.<BR \/><BR \/> Auch als der Mann abgeführt werden sollte, wehrte er sich heftig und brüllte aus Leibeskräften. Erst nachdem Bekannte des Mannes lang auf ihn eingeredet hatten, beruhigte er sich etwas und konnte mit Mühe von den Polizisten in einen der Streifenwagen gesetzt werden; er wurde auf die Quästur gebracht und angezeigt. Der Pudel gehört einer anderen Person, der er zurückgegeben wurde.