Am Faschingsdienstag attackierte er innerhalb weniger Stunden zwei junge Männer. Zunächst schlug er auf einen 20-Jährigen ein, um ihm das Handy zu entwenden. Kurz darauf versuchte er, einem 19-Jährigen mit Deospray, einem Feuerzeug und anschließend der Metallstange Schaden zuzufügen, konnte aber nichts entwenden.<BR \/><BR \/>Die Polizei wurde alarmiert und stellte den Täter in einem Park. Bei ihm wurden die Maske, die Metallstange, ein Springmesser, ein Feuerzeug, Spraydosen sowie Diebesgut sichergestellt. Der 23-Jährige wurde wegen schweren Raubes festgenommen und zudem wegen unerlaubten Waffenbesitzes angezeigt. Er hatte keine Ausweispapiere bei sich, gab aber seine Personalien an.<BR \/><BR \/>Die Angegriffenen wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt. Das 20-jährige Opfer berichtete, der Täter habe ihn auf einer Parkbank angesprochen und wiederholt nach Geld gefragt. Als er sich weigerte, habe der Mann die Metallstange gezückt. Beim zweiten Opfer setzte der Täter zunächst Deospray und ein Feuerzeug ein, bevor er mit der Stange zuschlug.