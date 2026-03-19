Minuten des Schreckens im Bozner Stadtviertel Oberau-Haslach. Gegen Abend betrat kürzlich ein maskierter Mann die Despar-Filiale in der Claudia-Augusta-Straße und richtete seine Machete auf den Kassierer. Mit den Worten „Gib mir das Geld, oder ich bringe dich um“ forderte er Medienberichten zufolge die Herausgabe der Tageseinnahmen. <BR \/><BR \/>Der Mann hinter der Kasse jedoch bewies Mut. Von der Drohung unbeeindruckt, ließ er sich auf ein Handgemenge mit dem Angreifer ein, während noch anwesende Kunden schnellstmöglich das Geschäft verließen. Der Dieb musste schlussendlich unverrichteter Dinge wieder abziehen und flüchtete in Richtung Pfarrhof. <BR \/><BR \/>Die zur Hilfe gerufenen Beamten der Staatspolizei waren zwar innerhalb weniger Minuten zur Stelle, sie konnten den Mann jedoch nicht mehr festnehmen. Zurzeit werden die Bilder aus den Überwachungskameras ausgewertet, um den Täter möglicherweise identifizieren und stellen zu können. <BR \/><BR \/>In den vergangenen Monaten ist es im Stadtviertel Oberau-Haslach immer wieder zu kleineren und größeren Vorfällen von Kriminalität gekommen. Der Stadtviertelrat fordert deshalb unter anderem das Anbringen von mehr Straßenbeleuchtung und ein engmaschigeres Videoüberwachungssystem.