Mehrere Streifen der Staatspolizei rückten nach Erhalt des Notrufs umgehend zum Einkaufszentrum in die Bozner Industriezone aus. Die Beamten konnten den Verdächtigen schließlich auf einem Parkplatz außerhalb des Einkaufszentrums ausfindig machen, heißt es in einer Aussendung der Quästur.<BR \/><BR \/>Sie hielten den Mann an und kontrollierten ihn. Dabei stellten sie eine Waffe sicher, die sich als Airsoft-Pistole ohne den vorgeschriebenen roten Verschluss entpuppte.<h3>\r\nAirsoft-Pistole und Drogen sichergestellt<\/h3>Überdies fanden die Beamten auch ein Päckchen mit rund zehn Gramm Haschisch, das beschlagnahmt wurde. Der 27-Jährige, der bereits polizeibekannt ist, wurde auf die Quästur gebracht und wegen des Mitführens gefährlicher Gegenstände sowie wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht angezeigt.