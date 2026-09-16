Mehrere Personen hatten gegen 13.15 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert, weil sie Hilfeschreie und einen Streit in einem Mehrparteienhaus bemerkt hatten. Der Mann soll mehrmals auf die Frau eingestochen haben. Die Exekutive lokalisierte die Wohnung, das Opfer war schwer verletzt. Im Zuge der Amtshandlung dürfte ein Polizist mehrere Schüsse abgegeben haben, der Verdächtige starb. Bei dem Mann soll es sich laut Medienberichten um einen 39-Jährigen handeln, die Frau soll 27 Jahre alt sein. Die Polizei machte am Mittwoch auf Anfrage vorerst keine Angaben über das Alter oder die Nationalität der beiden.<BR \/><BR \/>Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Bereich Leib\/Leben und Assistenzbereich Tatort) hat die Ermittlungen übernommen. Am Mittwoch wurden Spuren gesichert. Das Messer wurde sichergestellt. Der Ablauf und der Schusswaffengebrauch werden von der im Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) angesiedelten Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe (EBM) erhoben und geprüft.<BR \/><BR \/>(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800\/700-217, https:\/\/www.gewaltschutzzentrum.at\/, beim Polizei-Notruf: 133)