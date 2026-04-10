Das Motiv des mutmaßlichen Täters - er war ebenfalls verletzt worden - blieb zunächst ebenso weiter unklar wie der genaue Tathergang. Bis zum frühen Freitagabend waren noch Einvernahmen im Gange gewesen. Das Alter der beiden Männer war vorerst nicht bekannt. Beide Kontrahenten waren zunächst in die Innsbrucker Klinik eingeliefert worden.<BR \/><BR \/>Der Angriff hatte sich gegen ereignet. Der tatverdächtige Syrer wurde kurz darauf in der nahegelegenen Meraner Straße festgenommen. Die Gewalttat fand in aller Öffentlichkeit in einer sehr belebten Gegend statt und wurde daher von mehreren Menschen beobachtet. Die Polizei wurde aufgrund dessen rasch verständigt, hieß es. Es folgte ein Großeinsatz mit rund 30 Beamten. Auch das Rote Kreuz war an Ort und Stelle.