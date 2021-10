Mann nach Einbruch in Nordtiroler Hotel ausgeforscht

Der Italiener soll gemeinsam mit einem 56-jährigen Landsmann – der weiterhin flüchtig ist – in das leere Hotel eingebrochen sein und den Wandtresor mit einer Flex geöffnet haben.Dabei wurde ein fünfstelliger Eurobetrag gestohlen, berichtete die Polizei am Mittwoch.In dem aufgebrochenen Tresor fanden die Einbrecher einen Schlüssel, der zu einem Standtresor im Büro des Hotels passte. Aus beiden Tresoren wurde Bargeld entwendet.Der 34-Jährige sitzt bereits in Italien in Haft und soll ausgeliefert werden, hieß es. Zu dem Flüchtigen will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben machen.

apa