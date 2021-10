Mann nach mehreren schweren Straftaten in Bozen verhaftet

Die Carabinieri haben in der Landeshauptstadt einen 36-jährigen Mann verhaftet, der in den vergangenen Monaten zahlreiche schwere Straftaten begangen hat. So werden ihm Droh- und Gewaltdelikte, schwere Körperverletzung sowie schwerer Raub vorgeworfen, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri. Auf den Mann war ein Haftbefehl ausgestellt.