Mann nach Streit in Meraner Bar festgenommen

Ein 27-jähriger Mann algerischer Herkunft flüchtete, als er die Ordnungshüter erblickte. Doch weit kam er nicht: Die Carabinieri schnappten ihn einige Zeit später. Der Mann wehrte sich mit Tritten und Schlägen.Bei der darauffolgenden Durchsuchung des Unruhestifters, der sich in Begleitung zweier weiterer Männer in der Bar aufhielt, wurden die Carabinieri fündig: Der 27-Jährige hatte eine Dose Pfefferspray sowie ein Messer mit einer 8 Zentimeter langen Klinge bei sich. Nach dem Eingriff der Ordnungshüter beruhigte sich die Situation wieder und Schlimmeres konnte verhindert werden.Der Übeltäter wurde festgenommen und in das Gefängnis von Bozen überstellt. Seine beiden Freunde im Alter von 28 und 21 Jahren wurden hingegen auf freiem Fuße angezeigt.

