Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet, spielte sich die Bluttat am späten Abend gegen 22 Uhr in der Gemeinde Melito in der Metropolregion Neapel ab. E<BR \/><BR \/>in Nachbar hörte verzweifelte Hilferufe aus einer Wohnung im Ortszentrum und alarmierte umgehend die Ordnungshüter. Als die Carabinieri vor dem Mehrfamilienhaus eintrafen, waren die Schreie des Opfers bereits von der Straße aus zu hören.<h3>\r\nCarabinieri treten Wohnungstür ein<\/h3>Da auf wiederholtes Klopfen niemand öffnete und aus dem Inneren weiterhin das Geräusch heftiger Schläge drang, zögerten die Beamten nicht: Sie brachen die Wohnungstür gewaltsam auf und überraschten den Mann auf frischer Tat. <BR \/><BR \/>Der 63-Jährige prügelte zu diesem Zeitpunkt noch immer unbarmherzig auf seine Ehefrau ein. Den Carabinieri gelang es, den Täter zu fixieren und festzunehmen, bevor ein weiterer Schlag tödlich enden konnte.<h3>\r\nNotoperation im Krankenhaus<\/h3>Für die Ehefrau kam die Hilfe in letzter Sekunde. Die Einsatzkräfte fanden die Frau blutüberströmt am Boden liegend vor. Aufgrund der Schwere der Verletzungen war sie vor Schmerzen nicht mehr in der Lage zu sprechen. <BR \/><BR \/>Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde das Opfer in das nahegelegene Krankenhaus von Giugliano eingeliefert und dort sofort einer Notoperation unterzogen. Akut lebensgefährlich soll ihr Zustand nach dem chirurgischen Eingriff nicht mehr sein.<h3>Ermittlungen laufen<\/h3>Der mutmaßliche Täter ließ sich bei der Festnahme widerstandslos Handschellen anlegen und schweig zu den Vorwürfen. Er wurde wegen versuchten Femizids direkt in die Hafteinrichtung überstellt, wo er auf die Entscheidung des Haftrichters wartet. <BR \/><BR \/>Laut Ermittlerkreisen war der 63-Jährige bislang unbescholten; es gab weder Vorstrafen noch Akteneinträge oder Anzeigen wegen häuslicher Gewalt.<BR \/><BR \/>Auch Nachbarn zeigten sich schockiert und erklärten, zuvor nie Streitigkeiten oder Auffälligkeiten aus der Wohnung gehört zu haben. Das genaue Motiv der Tat ist bislang völlig unklar. Sobald es der Gesundheitszustand des Opfers erlaubt, wollen die Ermittler die Frau vernehmen, um die Hintergründe der Tat zu klären.