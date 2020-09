Mann rammt und tötet Schwester wegen Beziehung zu Transsexuellem

Was sich am Freitag in der Nähe von Neapel abspielte, ist eine wahre Tragödie. Während einer Fahrt auf einem Kleinmotorrad wurde eine junge Frau von ihrem Bruder so heftig gerammt und anschließend zu Boden gerissen, dass sie noch an Ort und Stelle starb. Der Grund für den Angriff: Die 22-Jährige führte eine Beziehung zu einem Transsexuellen.