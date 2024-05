Mann randaliert in Bus und Notaufnahme – Festnahme nach Handgemenge

Kopfstoß gegen Sicherheitsmann

Seinen Anfang nahm der Einsatz der Carabinieri in der Alfred Nobel Straße in Leifers , als der Fahrer eines Linienbusses anhielt und eine Streife und einen Krankenwagen anforderte, weil ein alkoholisierter Mann mit Migrationshintergrund die anderen Fahrgäste belästigte.Der 37-Jährige war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits aus dem Bus gestiegen und saß auf dem Boden.Weil er nicht mehr ansprechbar war, beschlossen die Sanitäter ihn in die Notaufnahme des Bozner Spitals einzuliefern. Angesichts des aggressiven Verhaltens, das der Mann an den Tag legte, begleitete ein Fahrzeug der Carabinieri den Krankenwagen.Im Krankenhaus angekommen, begann der 37-Jährige, der in Bozen lebt, Patienten und medizinisches Personal zu belästigen. Als 2 Carabinieri und ein Sicherheitsmann versuchten, ihn aufzuhalten, schubste er einen der Ermittler und versetzte dem Sicherheitsmann einen Kopfstoß ins Gesicht. Dabei wurde der Mann erheblich verletzt.Im Anschluss kam es zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf die Carabinieri den Angreifer mit Hilfe einer Streife der Staatspolizei überwältigen und festnehmen konnten. Der Mann wurde ins Bozner Gefängnis gebracht. Er wird sich vor Gericht für sein Verhalten verantworten müssen.