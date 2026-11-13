Nächtlicher Zwischenfall im Trientner Krankenhaus: Ein Mann hat in der Notaufnahme randaliert und das Personal bedroht. Wie die Gewerkschaft UilTrasporti Trentino berichtet, schlug er mit Fäusten und dem Kopf gegen die Wände und versuchte anschließend, zwei Sicherheitsmitarbeiter anzugreifen.<BR \/><BR \/>Dem Personal gelang es schließlich, den Mann bis zum Eintreffen der Carabinieri am Boden festzuhalten. Die über Notruf 112 alarmierten Beamten brachten ihn aus dem Krankenhaus. Dabei soll er die Sicherheitskräfte weiterhin bedroht und ihnen Vergeltung angekündigt haben.<BR \/><BR \/>UilTrasporti nimmt den Vorfall zum Anlass, erneut auf die Gefahren für unbewaffnete Sicherheitsmitarbeiter hinzuweisen. Die Gewerkschaft fordert bessere Ausbildung, klare Einsatzabläufe und mehr Schutz für die Beschäftigten.