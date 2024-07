Ein Mann ist in der Nacht auf Mittwoch in Gossensaß an einem Herzstillstand gestorben, nachdem er sichtlich verwirrt aus einem Fenster seiner Wohnung gesprungen und auf die Carabinieri losgegangen war. Die Umstände sind unklar: Der nicht aus Südtirol stammende Mann wurde von den Carabinieri getasert und hatte zuvor vermutlich Drogen und Alkohol konsumiert.