Der 28-Jährige fuhr jedoch direkt auf die Straßensperre zu, die Handzeichen der Polizisten zum Anhalten ignorierte er augenscheinlich und raste auf die Absperrung zu. Dabei verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug, gelangte auf die Gegenfahrbahn und knallte gegen Betonelemente. Beamte und Mitarbeiter der Straßenmeisterei sprangen über die Elemente in den Graben, um nicht vom Pkw erwischt zu werden.<BR \/><BR \/>Der Autofahrer fuhr noch weiter, bevor er im Ortsgebiet von Rainbach gegen einen Baum krachte. Dann flüchtete er zu Fuß. Wenig später wurde er aber gefasst. Ein Alkotest ergab 0,36 Promille. Die Aufforderung zu einer klinischen Untersuchung wegen des Verdachts einer Suchtgiftbeeinträchtigung verweigerte er. Der junge Mann musste im Krankenhaus Freistadt medizinisch versorgt werden. Er wird wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie diverser Anzeigen nach dem Verkehrsrecht angezeigt.