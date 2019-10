Mann rastet aus, beschädigt Streifenwagen und kassiert Anzeige

Bei einer Kontrolle eines Mannes in einem Einkaufszentrum im Zentrum zeigte sich dieser wenig kooperativ und begann die Beamten der Eppaner Gemeindepolizei wüst zu beschimpfen. Dann rastete der junge Mann aus Mali aus und ging auf den Streifenwagen los, stieß und schlug wild darauf ein.





Die Polizisten forderten die Unterstützung der Eppaner Carabinieri an. Als diese eintrafen, wollte der 25-jährige Mann auch auf sie losgehen.Den Carabinieri gelang es dann aber schließlich, den Mann zu beruhigen. Sie brachten ihn in die Kaserne. Er kassierte eine Anzeige.Der Schaden, den er am Einsatzfahrzeug der Gemeindepolizei verursacht hat, beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

vs