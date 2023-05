Bozen: Mann will Hund aus Eisack retten und muss selbst gerettet werden

Mit Schlauchboot gerettet

Um kurz vor 18 Uhr ging der Alarm ein. Der Hund eines Mannes war beim Gassigehen auf der Höhe der Eurac, wo die Talfer in den Eisack mündet, in den Fluss gefallen und war von der Strömung mitgerissen worden.Der Besitzer überlegte nicht lange und sprang in die Fluten, um seinen Hund zu retten. Das Manöver gelang zwar vorerst, er schaffte es dann aber selbst nicht mehr zurück ans Ufer. Zusammen mit seinem Hund rettete er sich aber auf eine Insel mitten im Fluss.Passanten hatten die waghalsige Rettungsaktion vom Ufer aus mitangesehen und sofort den Notruf gewählt.Mehrere Einsatzkräfte rückten unverzüglich aus. Mit einem Schlauchboot fuhren sie zur Insel und holten den Mann und seinen Hund sicher zurück ans Ufer. Anschließend wurde der Mann vom Rettungsdienst erstversorgt. Er hatte sich durch die Aktion eine leichte Unterkühlung zugezogen.Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Bozen, die Wasserrettung Bozen, die Bezirkstaucher, der Rettungsdienst und die Polizei.