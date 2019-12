Mann rutscht auf Eis aus und stürzt 40 Meter ab

Es war am Sonntag gegen 13.15 Uhr, als der Alarm in der Landesnotrufzentrale einging: Ein einheimischer Mann war auf dem Höhenweg bei St. Martin am Kofel in der Nähe der Ruine Zuckbichl auf einer Eisplatte ausgerutscht und 40 Meter in die Tiefe gestürzt.





Nach der Unfallmeldung wurden der Landesrettungshubschrauber Pelikan 1, die Bergrettung Latsch und auch die Carabinieri zum Ort des Geschehens geschickt.Der Abgestürzte war trotz mehrerer Abschürfungen und Prellungen im Gelände ansprechbar. Er wurde daraufhin mit dem Hubschrauber ins Meraner Krankenhaus geflogen.

