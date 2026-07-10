Der Vorfall ereignete sich in der Station Duomo der Metrolinie M3. <BR \/>Nach bisherigen Ermittlungen soll der Mann die Frau angesprochen und ihr vorgeworfen haben, ihn angesehen zu haben. Ein Zeuge sagte italienischen Medien zufolge, der Verdächtige habe dabei unter anderem<BR \/>erklärt: „Ich bin ein Mann und Muslim. Du darfst mich nicht ansehen.“ <BR \/>Die Behörden haben diese Aussage bislang nicht offiziell bestätigt.<BR \/><BR \/>Als die Frau den Mann zu beruhigen versuchte, soll er sie zunächst geschlagen und anschließend mit einem Messer im Gesicht verletzt haben. Die 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.<BR \/>Der Tatverdächtige wurde wenige Hundert Meter vom Tatort entfernt von Einsatzkräften der Stadtpolizei festgenommen, nachdem er zu fliehen versucht hatte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem schwere Körperverletzung und dauerhafte Entstellung des Gesichts vor.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1334517_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach Medienberichten war der Mann bereits in der Nacht auf Donnerstag wegen versuchten schweren Diebstahls festgenommen worden. Nach einem beschleunigten Gerichtsverfahren kam er am selben Vormittag unter der Auflage frei, sich nicht in Mailand aufzuhalten. Wenige Stunden später soll es zu dem Angriff gekommen sein.<h3>\r\nDer Fall löste in Italien eine politische Debatte aus<\/h3>Vize-Regierungschef Matteo Salvini kritisierte die Freilassung des Verdächtigen scharf. Vertreter weiterer Parteien forderten eine harte Reaktion des Staates, während Politiker der Opposition der verletzten Frau ihre Solidarität aussprachen.