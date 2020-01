Mann stiehlt 4000 Euro aus Spielsalon in Bozen – Anzeige

Nach akribischen Ermittlungen und stundenlanger Sichtung von Videomaterial der Überwachungskameras im Spielsalon selbst, aber auch der umliegenden Kameras, ist es den Bozner Beamten gelungen, den Diebstahl in einem Spielsalon vom 12 Jänner aufzuklären. Die Tat konnte eindeutig einem bereits polizeibekannten Libanesen zugeschrieben werden.





Der Mann befand sich am Nachmittag des 12. Jänner in besagtem Speilsalon und nutze dann wohl einen Moment der Unaufmerksamkeit des Besitzers und schnappte sich unbemerkt ein Bündel Geldscheine im Wert von etwa 4000 Euro.Bemerkt wurde das Fehlen des Geldes erst am Abend. Weder der Mann selbst, noch die Tat wurde beobachtet, es gab keine Zeugen, keine Hinweise auf den Dieb.Doch nun haben die Hartnäckigkeit und professionelle Ermittlungsarbeit der Carabinieri zum Erfolg geführt.Der Mann wurde ausgeforscht und wegen schweren Diebstahls auf freiem Fuße angezeigt, das gestohlenen Geld ist allerdings futsch. Der Mann hat es wohl schon ausgegeben oder verspielt.

vs