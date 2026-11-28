Die Polizistinnen und Polizisten starteten mit der Reanimation des polnischen Staatsbürgers, bis die Berufsrettung eintraf. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, es musste der Tod festgestellt werden. Die 31-jährige Frau, ebenfalls aus Polen, war nicht nur Wohnungsinhaberin, sondern auch die ehemalige Lebensgefährtin des Mannes. Aufgrund ihres emotionalen Ausnahmezustands konnte sie zunächst keine seriösen Angaben dazu machen, was geschehen war. Ihre ersten Aussagen sollen nicht gerade zum Spurenbild in der Wohnung gepasst haben.<BR \/><BR \/>In weiterer Folge versuchte sie aber immer wieder, das Appartement zu betreten, und beschimpfte die Beamten. Schließlich trat sie gegen einen Uniformierten und begann, sich gegen die Polizei zu wehren. Sie wurde vorläufig festgenommen.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen übernahm das Wiener Landeskriminalamt, Ermittlungsbereich Leib und Leben. Eine Obduktion des 35-Jährigen wurde angeordnet. Darüber hinaus war eine Einvernahme der Frau für Samstag angesetzt, von der sich die Kriminalisten nähere Aufschlüsse darüber erhoffen, was eigentlich in dem Appartement vorgefallen war.