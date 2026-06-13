Nach ersten Informationen zog sich der 30-jährige Mann aus den USA mittelschwere Verletzungen zu. Beamte der Bahnpolizei Brenner bargen den Verunglückten aus dem Gleisbereich und leiteten umgehend die Rettungskette ein.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen ein Rettungswagen sowie das Notarzteinsatzfahrzeug des Weißen Kreuzes der Sektion Sterzing. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Patient zur weiteren medizinischen Behandlung in das Krankenhaus Sterzing gebracht.<BR \/><BR \/>Neben den Rettungskräften war auch die Bahnpolizei Brenner am Einsatz beteiligt.<BR \/><BR \/>Die genauen Umstände, die zu dem Sturz führten, waren zunächst nicht bekannt.