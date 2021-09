Alter Mann stürzt auf S-Bahngleis und wird von Unbekanntem gerettet

Ein bislang unbekannter Mann hat am Münchner S-Bahnhof Laim einen gestürzten 79-Jährigen vom S-Gleis gerettet. Der Mann habe am Bahnsteig einen Schwächeanfall erlitten, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit.