Mann stürzt von Mauer 3 Meter in die Tiefe

Der Arbeitsunfall ereignete sich am Montag in Marling gegen 17 Uhr. Ein 85-jähriger Mann wurde bei einem Sturz von einer 3 Meter hohen Mauer mittelschwer verletzt.Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte in das Krankenhaus von Meran gebracht.Im Einsatz waren ein Notarzteinsatzfahrzeug, sowie ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes der Sektion Meran.

stol