Die 49-Jährige lag im Bett, als sie mehrfach mit einem Stein am Kopf und im Gesicht getroffen wurde. Anschließend öffnete der Mann das Hoftor und floh. Die Carabinieri fahnden seit Stunden nach ihm und nach den minderjährigen Kindern des Paares.<BR \/><BR \/>Der leblose Körper der Frau wurde von Familienangehörigen entdeckt. Im selben Haus wohnt auch die Mutter von Salvatore Ocone im ersten Stock - sie war diejenige, die das Opfer auffand. Sie alarmierte die Rettungskräfte, Carabinieri waren innerhalb weniger Minuten vor Ort, doch für Elisabetta kam jede Hilfe zu spät. Sie lag in einem Blutbad auf dem Bett. Laut ersten Angaben des Gerichtsmediziners ereignete sich die Tat gegen 8 Uhr morgens.<BR \/><BR \/>Das Ehepaar war seit fast 25 Jahren verheiratet und hatte drei Kinder: zwei Söhne und eine Tochter. Einer der Söhne ist volljährig und arbeitet in einem Betrieb in der Emilia Romagna - er wurde noch am Vormittag über die Tragödie informiert. Von den beiden minderjährigen Kindern (15 und 16 Jahre alt) fehlt bisher jede Spur. Es besteht der Verdacht, dass sie mit dem flüchtigen Vater zusammen sein könnten. Die beiden verschwundenen Kinder besuchen die Mittelschule in Paupisi.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219176_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Neben dem Ehemann der Getöteten gelten auch die Kinder als vermisst - das ist unsere größte Sorge. Die Nachricht hat unsere Gemeinschaft zutiefst erschüttert. Es handelt sich um eine Familie, die nach außen hin unauffällig war, der Mann war ein fleißiger Arbeiter. Die Familie wurde nie von den Sozialdiensten betreut, aber vielleicht haben wir einige Warnsignale übersehen, die sich in den letzten Tagen gezeigt haben. Noch vor kurzem habe ich das Paar auf einem Fest getroffen, ohne jegliche Anzeichen von Streit“, berichtete der Bürgermeister von Paupisi, Salvatore Colletta. Die Suchaktion konzentriert sich aktuell auf Grundstücke, die im Besitz des Mannes stehen. <BR \/><BR \/>Der Fall stellt wieder das Thema Frauenmorde ins Rampenlicht. Nach Angaben des Beobachtungszentrums gegen Frauenmorde wurden in diesem Jahr 75 Femizide gemeldet. Hinzu gab es 57 versuchte Frauenmorde.