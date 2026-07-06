Die Tat ereignete sich am vergangenen Samstagabend in einer Wohnung im Süden von Ivrea, in der das Paar gemeinsam mit einem Freund lebte. Laut eines Berichts der Nachrichtenagentur ANSA kehrte der 47-Jährige, der den Behörden bereits wegen Eigentumsdelikten und Drogenhandels bekannt ist, mitten in der Nacht stark alkoholisiert nach Hause zurück.<BR \/><BR \/>Dort soll ein heftiger Streit zwischen ihm und seiner Lebensgefährtin ausgebrochen sein. Der Mann soll der Frau vorgeworfen haben, sie würde ihn betrügen und zwar ausgerechnet mit dem gemeinsamen Mitbewohner.<h3>\r\nEr will Freundin anzünden: Freund ringt Angreifer nieder<\/h3>Die Situation eskalierte schnell: Auf verbale Attacken folgten Handgreiflichkeiten, bis der 47-Jährige schließlich zu einem Kanister mit Diesel griff und den Treibstoff über die Frau schüttete. Als er bereits ein Feuerzeug in der Hand hielt, um die Kleidung der Frau in Brand zu stecken, reagierte der anwesende Freund geistesgegenwärtig.<BR \/><BR \/>Er warf sich dazwischen, packte den Arm des Angreifers und fixierte ihn, sodass dieser das Feuerzeug nicht mehr betätigen konnte. Die Frau nutzte den Moment, um die Behörden zu alarmieren, während der Freund den 47-Jährigen weiterhin festhielt.<BR \/><BR \/>Mehrere Streifen der Carabinieri trafen kurz darauf am Tatort ein, überwältigten den Angreifer endgültig. Der Mann wurde wegen versuchten Mordes verhaftet und in das Gefängnis von Ivrea überstellt. In den kommenden Tagen soll die Haftprüfung stattfinden, bei der sich der Beschuldigte vor dem Haftrichter verantworten muss. Alle drei beteiligten Personen sind laut Polizeibericht bereits amtsbekannt.