Der Mann hätte sich in seiner Wohnung im Pustertal aufhalten müssen, wurde jedoch auf den Skipisten am Haunold kontrolliert, heißt es in in einer Aussendung der Carabinieri.<BR \/><BR \/>Die Pisteneinheit der Carabinieri von Innichen ertappten den Mann auf frischer Tat beim Skifahren – obwohl er sein Haus hätte nicht verlassen dürfen. Die Maßnahme war vom Überwachungsgericht in Trient und Bozen angeordnet worden.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde nach einem Aufenthalt in einer Skihütte, wo er einen Kaffee getrunken hatte, angehalten, identifiziert und angezeigt.